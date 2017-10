Conheça a ilha que pertence seis meses à França e outros seis à Espanha

A ilhota dos Faisões é compartilhada entre os dois países europeus, mas ao invés de dividirem o território, eles optaram por fazer uma gestão de 'condomínio', quando duas nações administram uma mesma área

Parece história de briga entre irmãos, mas uma ilha fluvial na divisa da França com a Espanha é partilhada entre as duas nações de forma muito curiosa. Situada no rio Bidaso, que serve de fronteira natural entre os dois países europeus, a Ilha dos Faisões foi disputada por séculos e a única solução para a crise foi dividi-la ao meio.

Ao invés de "partilhá-la", eles decidiram fracionar o período em que cada país comanda o território. A jurisdição da ilha é alternada semestralmente entre os vizinhos. De agosto a janeiro, o local é administrado pela França e nos outros seis meses pela Espanha, numa gestão chamada "condomínio".

Disputada há séculos, a ilhota passa longe de ser um território produtivo ou até mesmo estratégico para os dois países. Com apenas 8 mil m², o pequeno pedaço de terra mede 38 metros de largura por 215 metros de cumprimento e não possui nenhuma infraestrutura. Se a ilha já é pequena, quando foi assinado o Tratado de Bayona, em 1856, era menor ainda. Ao longo dos anos, a erosão fluvial havia levado mais de 65% de sua área e para resolver o problema ficou decidido que ambos os governos aterrariam a região até suas dimensões originais.

Ao longo da história, a ilha nunca foi habitada de forma contínua, sendo usada diversas vezes como território neutro para assinaturas de tratados políticos e até nupciais. A área também serviu de cenário para o noivado oficial de dois casamentos reais, entre monarcas franceses e espanhóis. Atualmente, o cenário da ilha é formado por 30 grandes árvores, além de grama baixa e pequenas rochas. O único vestígio da presença humana no local é um monumento construído em pedra homenageando o "Tratado de Paz dos Pirineus", que encerrou a "Guerra dos 30 anos".

A visitação à ilha é proibida, mas é possível vê-la bem de perto com passeios de barco ou até mesmo nas margens do rio Bidaso, que fica apenas 50 metros de Falcões. Quando a maré está muito baixa é possível chegar a ilha caminhando sobre as águas. Nas últimas décadas, a única invasão à ilhota fluvial foi em 1974, quando um grupo de integrantes do ETA, grupo separatista basco, invadiu o território e foi preso. Por fim, a Ilha dos Faisões não abriga nenhum faisão.